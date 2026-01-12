Spoedreparaties aan wegen: A2, A58 en A65 (deels) dicht

Rijkswaterstaat heeft gewacht met repareren tot na de ochtendspits, geeft de woordvoerder van de ANWB aan. De reparatie kan 'even duren' door het aantal gaten in de weg.

De A65 is dicht tussen de knooppunten Vught en De Baars. Verkeer naar Tilburg wordt omgeleid over de A2 en de A58 via Eindhoven. "Het wegdek is er heel slecht aan toe, er zitten veel gaten in de weg", zegt een ANWB-woordvoerder. Het is nog onduidelijk wanneer de weg weer opengaat.

Rond elf uur ging de linkerrijstrook van de A2 van Maastricht richting Eindhoven, tussen Leende en knooppunt Leenderheide, dicht voor een spoedreparatie.

A58 bij Galder

Ook op de A58 van Tilburg richting Breda was Rijkswaterstaat bezig met een spoedreparatie. Bij knooppunt Galder was de verbindingsweg naar de A16 richting Antwerpen dicht. Rond kwart over elf was de weg hier weer open.

Hoe ontstaan scheuren?

Door het uitzonderlijke winterweer is op meerdere plekken schade ontstaan aan het asfalt. Bij neerslag kan water in het asfalt achterblijven en als dat water bevriest, zet het uit en ontstaan er scheuren in het wegdek.

Tot en met maandagochtend was ook de N261 tussen Waalwijk en Tilburg deels dicht. Door het winterweer had het wegdek zoveel schade opgelopen, dat er het hele weekend aan gewerkt moest worden.