Niet één, maar 16 prinsen in Haghorst en dat heeft een verdrietige reden
Voor carnavalsvereniging De Durdauwers uit Haghorst is dit carnavalsseizoen een bijzonder emotionele periode. Dit na het overlijden van het kindje van een van de raadsleden begin december. Voor het eerst in bijna 60 jaar is er daarom niet één officiële prins, maar zijn er zestien prinsen. Een beslissing die voortkomt uit verdriet en saamhorigheid.
“Ja, dan moet er even geschakeld worden", vertelt Frank van Heeswijk, voorzitter van de carnavalsvereniging maandag in de radioshow KEIGoeiemorgen! van Omroep Brabant. “Het is in de aanloop naar carnaval altijd een mooie tijd om als voorzitter op pad te gaan om de prins te zoeken voor het komende seizoen, maar dit jaar was dat anders.”
Normaal gesproken is er tijdens het prinsenbal één prins die samen met de president het seizoen opent. Dit jaar besloten ze het anders te doen. “We hadden al een prins en een president, Maar toen in december het verdrietige nieuws kwam, heeft dat de hele gemeenschap diep geraakt", vertelt Van Heeswijk.
Na de begrafenis en de eerste periode van rouw zat het bestuur samen met de prins en president om te bespreken hoe nu verder te gaan. “Al snel merkten we dat het voor niemand goed voelde om nu prins te zijn. Normaal kies je deze rol één keer en wil je dat op je eigen manier doen. Dat paste nu niet.”
Uiteindelijk besloot de raad dat niet één of twee mensen de rol van prins op zich zouden nemen, maar dat ze allemaal samen zouden optreden als prins. “We trekken dit jaar samen de kar", legt Van Heeswijk uit. "Iedereen doet mee, samen voorop in de polonaise. Het gaat nu niet om de traditie, maar om wat juist is in deze situatie."
"Als het minder gaat, doen we geen stapje terug, maar juist een stapje vooruit."
“Ik woon hier al tien á vijftien jaar en wat me opvalt aan het volk in Haghorst is dat we altijd samen zijn. Als het even minder gaat, doen we geen stapje terug, maar juist een stapje vooruit. Saamhorigheid komt meteen naar boven. Wij komen er wel uit, hoe groot het verdriet ook is", gaat de voorzitter van de club verder.
Carnaval is volgens hem niet alleen maar lachen: "Het is ook een aaneenschakeling van momenten waarop je bij elkaar steun en troost kunt vinden.” En dat geldt dit jaar meer dan ooit.
“We gaan het sámen gewoon doen.”
Het programma van de vereniging blijft in de aanloop naar carnaval en ook tijdens carnaval zoals gepland. Al zullen er volgens Van Heeswijk 'natuurlijk' momenten zijn waarop de feestsfeer even minder is. “Het zal een carnaval met een traan zijn, maar ook met een lach. Een periode van verbroedering: daar komen we samen wel uit.”
Een bijzonder carnavalsseizoen dus vol saamhorigheid, verdriet, maar ook feest. Zestien prinsen, één gemeenschap, één polonaise: “We gaan het sámen gewoon doen.”