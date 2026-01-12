Niet één, maar 16 prinsen in Haghorst en dat heeft een verdrietige reden

Voor carnavalsvereniging De Durdauwers uit Haghorst is dit carnavalsseizoen een bijzonder emotionele periode. Dit na het overlijden van het kindje van een van de raadsleden begin december. Voor het eerst in bijna 60 jaar is er daarom niet één officiële prins, maar zijn er zestien prinsen. Een beslissing die voortkomt uit verdriet en saamhorigheid.

“Ja, dan moet er even geschakeld worden", vertelt Frank van Heeswijk, voorzitter van de carnavalsvereniging maandag in de radioshow KEIGoeiemorgen! van Omroep Brabant. “Het is in de aanloop naar carnaval altijd een mooie tijd om als voorzitter op pad te gaan om de prins te zoeken voor het komende seizoen, maar dit jaar was dat anders.”

Normaal gesproken is er tijdens het prinsenbal één prins die samen met de president het seizoen opent. Dit jaar besloten ze het anders te doen. “We hadden al een prins en een president, Maar toen in december het verdrietige nieuws kwam, heeft dat de hele gemeenschap diep geraakt", vertelt Van Heeswijk.

Na de begrafenis en de eerste periode van rouw zat het bestuur samen met de prins en president om te bespreken hoe nu verder te gaan. “Al snel merkten we dat het voor niemand goed voelde om nu prins te zijn. Normaal kies je deze rol één keer en wil je dat op je eigen manier doen. Dat paste nu niet.”