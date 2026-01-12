Misbruikverdachte Mels van B. stapte naar politie na tegenkomen slachtoffer

Een toevallige ontmoeting met een van zijn slachtoffertjes bij een sporttoernooi heeft de 46-jarige misbruikverdachte Mels van B. ertoe aangezet naar de huisarts te stappen en zich vervolgens te melden bij de politie. Dat vertelde hij maandag tegen de rechter, aan het begin van het zesdaagse proces tegen hem. Het grootschalige misbruik door de Barendrechter speelde zich niet alleen in zijn huis af, maar ook jarenlang op een camping in Hoeven.

Kort voor de ontmoeting had de moeder van het slachtoffer, een destijds 10-jarig meisje, aangifte gedaan van seksueel misbruik door Van B. Het meisje was een vriendinnetje van het dochtertje van de verdachte. Door haar aangifte (in augustus 2024) is de zaak aan het rollen gekomen. Bij de ontmoeting zag B. dat het meisje enorm schrok. "Toen werd ik voor het eerst echt geconfronteerd met de gevolgen van wat ik heb gedaan", aldus de verdachte. Justitie verdenkt Van B. van ernstig seksueel misbruik van achttien meisjes in de leeftijd van 9 tot 12 jaar. Ten aanzien van dertien meisjes gaat het om het stiekem maken van beelden; de zaak omvat in totaal 31 slachtoffers. De praktijken vonden plaats in zijn woning in Barendrecht en in een caravan op een camping in Hoeven. In een aantal gevallen drogeerde Van B. zijn slachtoffers met slaapmiddelen, volgens deskundigen in vaak gevaarlijk hoge doseringen. "U heeft een fors risico genomen", merkte de voorzitter van de rechtbank op.