Na tegenkomen slachtoffer stapte misbruikverdachte Mels van B. naar politie
Een toevallige ontmoeting met een van zijn slachtoffertjes bij een sporttoernooi heeft de 46-jarige misbruikverdachte Mels van B. ertoe aangezet naar de huisarts te stappen en zich vervolgens te melden bij de politie. Dat vertelde hij maandag tegen de rechter, aan het begin van het zesdaagse proces tegen hem. Het grootschalige misbruik door de Barendrechter speelde zich niet alleen in zijn huis af, maar ook jarenlang op een camping in Hoeven.
Kort voor de ontmoeting had de moeder van het slachtoffer, een destijds 10-jarig meisje, aangifte gedaan van seksueel misbruik door Van B. Het meisje was een vriendinnetje van het dochtertje van de verdachte. Door haar aangifte (in augustus 2024) is de zaak aan het rollen gekomen. Bij de ontmoeting zag B. dat het meisje enorm schrok. "Toen werd ik voor het eerst echt geconfronteerd met de gevolgen van wat ik heb gedaan", aldus de verdachte.
Justitie verdenkt Van B. van ernstig seksueel misbruik van achttien meisjes in de leeftijd van 9 tot 12 jaar. Ten aanzien van dertien meisjes gaat het om het stiekem maken van beelden; de zaak omvat in totaal 31 slachtoffers. De praktijken vonden plaats in zijn woning in Barendrecht en in een caravan op een camping in Hoeven.
In een aantal gevallen drogeerde Van B. zijn slachtoffers met slaapmiddelen, volgens deskundigen in vaak gevaarlijk hoge doseringen. "U heeft een fors risico genomen", merkte de voorzitter van de Rotterdamse rechtbank op.
Ook eigen dochter misbruikt
Enkele maanden na zijn arrestatie bekende de verdachte ook dat hij zijn eigen dochtertje heeft misbruikt. Van B. bewaarde de door hem gemaakte beelden in een reeks mappen op zijn computer. In die verzameling vond de recherche onder meer opnames uit 2013. Zijn dochtertje was toen enkele maanden oud. De rechtbank gaf een beschrijving van de beelden, waarop ernstig seksueel misbruik is te zien. Het misbruik van het meisje ging door tot haar derde levensjaar.
Van B. heeft ook een zoontje. Als hij meisjes misbruikte, diende hij zijn kinderen ook slaapmiddelen toe, zodat zij niets zouden merken.
Onbedwingbare drang
De verdachte gaf aan dat hij tot misbruik overging door een kennelijk onbedwingbare drang. Op een van de slachtoffers zegt hij verliefd te zijn geworden; het meisje was 11 jaar oud.
Van B. zit inmiddels vijftien maanden in voorarrest. Hij heeft het moeilijk in detentie, zei hij. Omdat hij niet altijd veilig was voor medegedetineerden en omdat hij kampt met gedachten aan zelfdoding, is hij een paar keer overgeplaatst.
Of er ook Brabantse kinderen slachtoffer werden is onbekend. Dat komt mede omdat hun privacy wordt afgeschermd tijdens het proces. Er worden geen namen genoemd, alleen codes. Slachtoffers waren in ieder geval kinderen van vrienden en bekenden van Mels van B. uit Barendrecht en Rotterdam en omgeving.
Volgens de huidige planning komt het Openbaar Ministerie vrijdag met de strafeis.