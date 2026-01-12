Brabantse familie verkoopt bedrijf, Audax in handen van investeerder

Het bedrijf Audax uit Gilze is verkocht aan een onbekende investeerder. Het moederbedrijf van onder andere Bruna leed jarenlang verlies, maar met de overname lijkt het bedrijf van de ondergang gered te zijn. Het Financieel Dagblad merkte de verkoop op in het jaarverslag van Audax, dat onlangs werd uitgebracht.

Het bedrijf was sinds 2023 al op zoek naar een nieuwe eigenaar. Audax stond namelijk al jaren onder druk, omdat er steeds minder tijdschriften verkocht werden. Toen daar ook nog de coronacrisis bovenop kwam, vroeg het bedrijf steun aan. Daardoor werd een schuld opgebouwd van in totaal 43 miljoen euro bij de Belastingdienst en het UWV.

Door aanhoudende verliezen kon Audax deze schuld niet terugbetalen, maar inmiddels trof het bedrijf een regeling. Uit het jaarverslag blijkt dat er deze maand een bedrag van bijna 7 miljoen euro aan de Belastingdienst en 1,7 miljoen euro aan het UWV betaald wordt. Dat betekent dat beide partijen zo’n 80 procent van de schuld kwijtschelden.

De schulden waren een probleem voor de verkoop, maar dat is opgelost door de regeling met de Belastingdienst en het UWV. De nieuwe eigenaar neemt de rest van de betalingen over. Wie het bedrijf overneemt van de Brabantse familie De Leeuw, wordt pas bekendgemaakt nadat de verkoop helemaal rond is.

Jacques de Leeuw

Het is dus nog onbekend of het bedrijf na bijna 80 jaar in Brabantse handen blijft. Tilburger Jacques de Leeuw nam het bedrijf in de jaren ’50 over van zijn vader. In 2017 nam zijn zoon, Hubert de Leeuw, het stokje over.

Het bedrijf werd in 2020 kort door iemand van buiten familie De Leeuw geleid. In korte tijd werd een andere koers gevaren en winkelketens als Bruna en Marskramer opgekocht. Zoon Hubert de Leeuw kreeg spijt van zijn beslissing en nam het stokje weer over, maar daar komt nu dus officieel een einde aan.