Leeuw laat zich niet verleiden in Dakar Rally, mede dankzij Coronel-broers

Marnix Leeuw maakt achter het stuur van zijn truck indruk met een twaalfde plek in het tussenklassement van de Dakar Rally. Volgens zijn mentors Tim en Tom Coronel is dit zeker niet het plafond voor de 20-jarige Eindhovenaar. “Hij moet zich niet laden verleiden, maar daar hebben we alle vertrouwen in.”

Leeuw is met zijn 20 jaar de jongste coureur deze Dakar Rally. Op zoek naar tips klopte hij voor de reis naar Saoedi-Arabië onder andere aan bij de gebroeders Coronel, bekenden in de racewereld. “Marnix komt af en toe langs, ook hier in het bivak, en dan buurten we wat. Je merkt aan hem dat hij aftast en vraagt hoe wij bepaalde dingen ervaren”, zegt Tom, die voor de vijftiende keer meedoet aan de Dakar Rally.

Het gaat volgens de broers vooral om plezier maken. Om een rol van betekenis te spelen, moet Leeuw blijven doen wat hij nu doet. “Hij doet het serieus goed, die jongen rijdt zo constant. Marnix begrijpt het spelletje. De Dakar Rally is geen race die in een dag wordt beslist. Je moet twee weken lang je koppie erbij houden en je niet laten verleiden. Als je iets te ‘hanig’ wordt, ga je foutjes maken. Dat je bijvoorbeeld net in het stof wil inhalen en op een steen rijdt. Ik kan je vertellen dat die steen er al miljoenen jaren ligt.” Handig en slim

Volgens de Coronels voelt Leeuw zijn truck uitstekend aan. “Deze jongen rijdt handig en slim. Hij doet geen domme dingen en we zijn er niet bang voor dat dat zal veranderen. Je moet vooral proberen dat de auto de pijngrens net niet haalt, dan kun je het lang volhouden.”

"Een dagwinst is alleen goed voor je ego."

Tom Coronel denkt niet dat bij dit debuutjaar achter het stuur de twaalfde plaats het maximum is. “Ik voorspel je dat hij de komende dagen nog een paar plekjes gaat stijgen. Marnix moet het niet gaan gooien op pure snelheid, een dagwinst is alleen goed voor je ego. Laat die anderen maar strijden in de competitie, dan kunnen er probleempjes gaan ontstaan bij deelnemers. Daar kan Marnix dan van profiteren.” Voor de Coronels zelf is uitrijden van de Dakar Rally het voornaamste. En daarnaast hopen ze als mentoren hun ervaringen te blijven delen met Leeuw. “We zijn hier vooral om de finish te bereiken en plezier te maken, maar dat doen we onderweg al. We laten ons niet meer verleiden, we hebben al zoveel stomme dingen gedaan.”