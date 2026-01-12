Parkeergarage in centrum van Eindhoven ontruimd na brand

Bij een autobrand maandagmiddag in parkeergarage de Witte Dame in het centrum van Eindhoven is veel rook vrijgekomen. De parkeergarage is daarom rond een uur ontruimd. Inmiddels is de parkeergarage weer te betreden.

De auto die in brand stond, stond op verdieping -2. De parkeergarage stond heel snel vol met rook. Deze was zo dik, dat de brandweer moeite had de brandende auto te vinden. Deze is geblust.

Uit ventilatiegaten midden in het centrum kwam rond een uur 's middags dikke zwarte rook. De garage werd vervolgens ontruimd. De politie was met veel agenten aanwezig om mensen op afstand te houden. Alle uitgangen van de parkeergarage werden bewaakt. Pas om 15.00 uur konden de mensen die buiten stonden te wachten weer bij hun auto.