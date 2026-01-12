Parkeergarage in centrum van Eindhoven ontruimd na brand, niemand mag erin

Bij een autobrand maandagmiddag in parkeergarage de Witte Dame in het centrum van Eindhoven is veel rook vrijgekomen. De parkeergarage is daarom rond een uur ontruimd.

De auto die in brand stond, stond op verdieping -2. De parkeergarage stond heel snel vol met rook. Deze was zo dik, dat de brandweer moeite had de brandende auto te vinden. Deze is wel geblust.

Uit ventilatiegaten midden in het centrum kwam rond een uur 's middags dikke zwarte rook. De garage is vervolgens ontruimd en buiten staan mensen te wachten tot ze weer bij hun auto’s kunnen, maar daarvoor hangt er nog te veel rook in de garage. Hoe lang dit nog gaat duren is niet bekend, maar dit kan mogelijk nog enkele uren duren. Ook is het onbekend wat de schade aan andere auto's is.

De politie is met veel agenten aanwezig om mensen op afstand te houden. Ook worden alle in en uitgangen van de parkeergarage bewaakt zodat er niemand naar binnen kan.