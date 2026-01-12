Advertentie
Dode gevonden in auto op parkeerplaats in Made
Vandaag om 14:48 • Aangepast vandaag om 15:10
In een auto op een parkeerplaats bij verschillende winkels aan Den Deel in Made is maandagmiddag een dode gevonden. De politie onderzoekt om wie het gaat en wat er is gebeurd.
De brandweer heeft een tent geplaatst om de auto af te schermen. Van omstanders wordt een verklaring opgenomen.
De parkeerplaats ligt in de nabijheid van een aantal winkels. De omgeving is afgezet met linten, wat veel bekijks van mensen trekt.
