René van de Kerkhof wil geen nieuwe spits: 'Bosz moet het intern oplossen'

Het is of d'n duvel ermee speelt maar alweer is er een spits bij PSV in de lappenmand beland. Tegen Excelsior brak Ricardo Pepi zijn onderarm waardoor hij twee maanden niet kan spelen en daarom overweegt PSV een tijdelijke vervanger aan te trekken. Clubcoryfee René van de Kerkhof raadt dat af. "Noem er eens een! En dan nog: tegen de tijd dat die is aangepast, is het seizoen al voorbij. Bosz moet dit intern oplossen."

De oplossing voor het probleem ligt voor de hand, zegt Van de Kerkhof in de Willy en René Podcast van Omroep Brabant. "Guus Til gaat dat prima doen en die gaat ook scoren. En straks in zijn maatje Saibari ook weer terug van de Afrika Cup. " Maar wat nou als ook Til geblesseerd raakt? "Dat gebeurt niet", is René stellig. "En als het tóch gebeurt dan zet je Perizic daar neer. Die kan linksback, rechtsback en ook spits spelen en hij kan nog goed koppen ook."

Een van de betere spelers tegen Excelsior was volgens René Joey Veerman. "Goed dat hij niet naar Turkije is gegaan, dat is geen plek voor hem", vindt de vroegere rechtsbuiten. "Ik denk wel dat Veerman zich nog in de WK-selectie gaat spelen. Hij zal wel niet in de basis spelen want Ronald Koeman heeft de keuze uit acht of negen middenvelders, maar met de basisspelers kan ook iets gebeuren."

"Bosz kan wel bondscoach willen worden maar ik zou de Lotto wel willen winnen!"

Er was deze week meer nieuws bij PSV. Zo verlengde directeur Marcel Brands zijn contract en René heeft zeer goede hoop dat trainer Peter Bosz dat ook snel gaat doen. "Die heeft het hier heel goed en bondscoach gaat hij niet worden. Ik weet wel dat hij dat heel graag wil maar dingen die je heel graag wil, gebeuren vaak niet. Ik zou zelf heel graag de lotto willen winnen. Maar daarvoor schijn je eerst mee te moeten spelen." In de podcast, voor een keertje zonder broer Willy die als honorair consul in Armenië is, praat René ook over het aanstaande bekertreffen met buurman FC Den Bosch, de Afrika Cup én het bijzondere verjaarspartijtje van zijn goede vriend Peter Koelewijn.