Eric heeft winkel met vintage speelgoed: 'Ik verkoop herinneringen'

Wie kent nog de Commodore 64, MSX, The A-Team en Masters of the Universe? Veel volwassenen kunnen zich weer even kind voelen als ze hieraan denken. Eric Toonen (56) uit Waalre is zelf dol op dit soort spullen. Hij heeft een winkel waar vintage speelgoed en computers te koop zijn. “Ik heb een winkel vol met jeugdherinneringen”, zegt Eric. “Er komen mensen uit heel Europa voor, dus dat is wel leuk. Daar ben ik ook best trots op.”

Anderhalf jaar geleden ging de ‘verzamelwinkel’ van start. De vitrines staan vol met speelgoed uit de jaren zeventig, tachtig en negentig. Een uniek plaatje want dit zie je zo bijna nergens. Jonge bezoekers hebben af en toe geen idee wat ze zien. “Soms nemen ze hun vader of moeder mee om het uit te leggen.” Zo staat er onder meer speelgoed van Transformers, Diaclones, Teenage Mutant Ninja Turtles, GI Joe, Ghostbusters, Star Wars, Power Rangers, Biker Mice from Mars, ThunderCats, Robocop en Knight Rider. Eric zelf hield als kind vooral van Fisher Technik. “Mensen kopen vaak hun jeugdherinneringen terug. Ze kopen wat ze vroeger hadden, maar ze kopen ook heel vaak wat ze vroeger niet kregen. Dat zagen ze bij vriendjes. Nu kunnen ze het eindelijk kopen.”

Speelgoed van The A-Team.

In de winkel staan ook veel oude computers. “Als ze Windows kunnen draaien, zijn ze veel te nieuw.” Zo staat er een P2000 uit begin jaren tachtig. “Dat is in de regio altijd wel bekend, van Philips. Ik heb bijvoorbeeld ook de allereerste portable computer die ooit gemaakt is, de Osborne 1. Dat is een draagbare computer, je hoeft hem zeker niet op je schoot te zetten, daar is hij veel te zwaar voor. Ik heb ook heel oude Apples. We stoppen er heel veel liefde en aandacht in.”

De welbekende Commodore 64 is ook vertegenwoordigd. “Deze is nog altijd heel populair. Veel mensen gebruikten ‘m vooral om spelletjes te spelen.” Dan is het een kleine stap naar de spelcomputers die ook in zijn winkel staan. “Zoals de Atari 2600. Die kennen mensen vaak ook nog wel.” “Heel vaak lopen mensen de winkel binnen en weten ze van tevoren niet wat ze kunnen verwachten. Dan zien ze de oude videogames en dan zie je de ogen al helemaal oplichten. ‘Oh, daar heb ik vroeger ook mee gespeeld’. Als mensen maar met een glimlach door de winkel lopen, dan vind ik het altijd wel prima.”

"Ik heb mensen uit Portugal en Spanje hier gehad."

De wand met oude computers.

Eric neemt elke week een filmpje op voor social media waardoor klanten op de hoogte zijn van nieuwe spulletjes. Hij stuurt niets op. “Het is allemaal tweedehands. Mensen moeten echt komen kijken, vind ik. Ik heb de winkel omdat ik heel graag een praatje wil maken. Ik vind het fantastisch om met andere verzamelaars te praten, te horen wat hun passie is, wat ze zoeken, wat ze willen.” Liefhebbers komen zelfs speciaal uit Duitsland, België, maar ook uit Engeland. “Ik heb mensen uit Portugal en Spanje hier gehad. Ze zeggen dan dat ze voor de winkel komen en sommigen combineren dat dan met een dagje Efteling.” Zijn spulletjes koopt hij in bij zijn contacten in de verzamelaarswereld. Ook komen mensen in de winkel langs om hun oude speelgoed aan te bieden aan Eric.

De P2000 van Philips.

Trots is hij op zijn Star Wars Imperial Shuttle. “Dit is de enige die te koop is ergens in Europa. Dit is zo bijzonder. Dit was best wel een grote doos en ook best wel kostbaar toen. Dus het feit dat wij hem hier hebben in zo'n mooie doos is uniek. Voor mij is het zo gaaf als ik dit kan kopen van iemand om in de winkel te zetten. Dus ik hoop dat hij een keer naar een goede verzamelaar toe gaat.” Een vetpot levert het overigens niet op. “Als je het doet om snel rijk te worden, dan moet je het zeker niet doen. Wel als je het doet om mensen te ontmoeten en om iedere dag een leuke dag te hebben. Daar draait het mij meer om.”

Speelgoed van GI Joe.