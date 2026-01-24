Je mag deze stad dankbaar zijn: zó kreeg klunen een carnavalesk tintje

Klunen is populair in Brabant. De tocht waarbij je in carnavalskleren van kroeg naar kroeg gaat om stempels te scoren, wordt op steeds meer plekken georganiseerd. In Oss wordt het carnavaleske evenement zondag al voor de veertigste keer gehouden. Ook in Breda gaan de spreekwoordelijke schaatsen zondag uit het vet, en de kroegen in Tilburg staan een week later in het teken van klunen. Waar komt dit feestje eigenlijk vandaan?

Klunen is oorspronkelijk een begrip uit Friesland en heeft alles te maken met winter, kou en ijs. De term komt uit de schaatssport en betekent 'op schaatsen over land lopen'. Dat is nodig als het ijs bijvoorbeeld te dun is. Zo werd tijdens de Elfstedentocht van 1985 door invallende dooi vele meters 'gekluund'. Deelnemers liepen met schaatsen aan over tapijt heen, waarmee ze voorkwamen dat de ijzers van hun schaatsen beschadigden. Hoe werd klunen een carnavalesk feest?

Klunen heeft dus eigenlijk niks met carnaval te maken. Maar Oss bracht daar verandering in. Het idee ontstond veertig jaar geleden bij Peter van Lieshout uit diezelfde stad. Samen met een paar vrienden zat hij in het campagne comité van de lokale afdeling van het Rode Kruis. Om geld op te halen voor dit goede doel bedachten ze allerlei leuke acties: bingoavonden, tenniswedstrijden en... klunen! "Het werd een mix van de Elfstedentocht en carnaval", vertelt Peter. "Het leek ons een leuk opwarmertje voor carnaval. Elf cafés kregen namen van Friese plaatsen, met het oog op de Elfstedentocht, en mensen verkleedden zich echt winters. Het is de basis geweest van de 'kluuntocht' in Oss die nog steeds bestaat."

Hij weet nog dat er vanaf het begin af aan flink uitgepakt werd. "Alle kroegen deden hun stinkende best. Er werden ijsbanen gemaakt en ze haalden de ramen eruit om plek te maken voor glijbanen. Het was één grote happening." Ook het bezoekje vanuit Breda herinnert hij zich nog. "Ze kwamen langs en dachten: dit is misschien ook wel iets voor ons."

Zes blaaskapellen zorgen voor gezellige muziek op de Markt in Breda (Foto: Karin Kamp).