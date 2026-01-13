Lekkages en ingestorte daken, topdrukte bij dakdekkers

De dikke pakken sneeuw in onze provincie zijn inmiddels gesmolten. En nu wordt steeds duidelijker wat voor schade er is aangericht. Lekkages aan daken bijvoorbeeld. Dakdekkers hebben er hun handen aan vol.

Geroutineerd klimt dakdekker Juan Verhoeven uit Tilburg de ladder op. Al vanaf zes uur ivanochtend is hij aan het werk. "Dit is al het elfde dak vandaag," roept hij lachend als hij boven is. Het plat dak waar hij op staat is van Melvin Marinussen. Door de enorme hoeveelheid sneeuw die erop lag, heeft hij een lekkage. "Buiten was de sneeuw leuk, maar niet hier binnen. Het smeltwater druppelde uit het plafond", wijst hij. "Het was zo erg dat ik er een emmer onder heb gezet."

Melvin Marinussen heeft een flinke lekkage door de smeltende sneeuw (Foto: Imke van de Laar)

"Mensen zijn soms echt in paniek."

Marinussen is zeker niet de enige met problemen. Nu de sneeuw die de afgelopen dagen op de daken lag smelt, druppelt water via kieren de huizen in. Of erger. "We worden gebeld met problemen van lekkages tot een ingestort dak. Mensen zijn soms echt in paniek", legt dakdekker Verhoeven uit. "Het is gigantisch druk. We proberen iedereen te helpen, maar het kan nou iets langer duren dan normaal." Verhoeven en zijn medewerkers doen er alles aan om mensen met een noodgeval zo snel mogelijk te helpen. "We hebben alle grote geplande klussen opzij gezet voor spoedgevallen. Er zijn nu vijf ploegen aan het werk en die repareren gemiddeld vijftien daken per dag."

"Dit is zeker nog niet het laatste dak waar ik op sta."

Het probleem op het dak van Marinussen is snel gevonden. "Er zit een lek in de afvoer van het plat dak", wijst hij. "Die zit er waarschijnlijk al heel lang. Maar nu het water zo hoog staat, merk je het ineens. We kunnen het even kitten als noodoplossing. Maar we zullen later terug moeten komen, want we moeten waarschijnlijk heel de afvoer vervangen." Voor de dakdekkers zit het werk er dus voorlopig nog niet op. "Nee, dit is zeker nog niet het laatste dak waar ik vandaag en de komende weken op sta", besluit Verhoeven lachend.

Lees ook Nu al veel sneeuwschades gemeld, maar dooi levert nóg meer problemen op