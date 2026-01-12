Groep fatbikers slaat fietser in elkaar na bijna-aanrijding in centrum

Een 25-jarige man is op 6 september vorig jaar na een bijna-aanrijding op de fiets zwaar mishandeld door een groep jongens op fatbikes. Op de Schouwburgring werd hij van zijn fiets geramd en vervolgens geslagen en getrapt. De politie roept getuigen op zich te melden.

Op zaterdag 6 september is de man op de fiets onderweg naar de kroeg vanuit het station in Tilburg. Hij rijdt over het fietspad op de Schouwburgring in de stad wanneer hij bijna wordt aangereden door een fatbiker. De man schrikt en spreekt de bestuurder aan. Er ontstaat een verhitte discussie, maar daarna lijkt het incident met een sisser af te lopen en kan hij zijn weg vervolgen. Even later merkt de 25-jarige echter dat er nog steeds iets niet klopt. "Ik merkte dat hij op zo’n veertig à vijftig meter nog steeds achter me aan reed”, vertelt hij in het tv-programma Bureau Brabant. "Toen werd ik best wel bang en raakte ik in paniek.”

Een aantal van de mishandelaars staan op camerabeelden. (Foto: Omroep Brabant / Politie.)

De man fietst stevig door, maar wanneer hij omkijkt ziet hij ineens vier fatbikes achter zich opdoemen. Hij probeert weg te komen en de groep af te schudden, maar de snelle fietsen met hun brede banden zijn te rap. Van de fiets af rammen

Een van de jongens haalt hem in en ramt met zijn fatbike tegen het achterwiel van het slachtoffer. "De eerste keer kon ik mezelf nog redden, maar de tweede keer, terwijl ik zo hard mogelijk probeer weg te komen, ga ik vol onderuit”, vertelt hij. Tijdens de val schaafde hij zijn handen en arm flink open. Hij staat meteen op en probeert rennend te ontsnappen. "Maar de jongens begonnen massaal op me in te trappen en te slaan.”