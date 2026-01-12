Stel mishandeld na avond op Tilburgse Kermis

De politie is op zoek naar een groep van vijf mannen en een vrouw die vorig jaar tijdens de Tilburgse Kermis een stel zwaar heeft mishandeld. Op camerabeelden is te zien hoe de groep het koppel meerdere keren slaat en schopt. Vanwege de drukte tijdens de kermis verwacht de politie dat er ooggetuigen zijn geweest en roept zij hen op zich te melden.

Het is tien voor half vijf ’s nachts als een stel hand in hand naar huis loopt ter hoogte van het NS-plein op de Besterdring in Tilburg. Ze hebben net een gezellige avond op de Tilburgse Kermis achter de rug en banen zich tussen de attracties door een weg richting huis, is te zien op bewakingsbeelden in het tv-programma Bureau Brabant. Achter het stel loopt een groep van vijf mannen en een vrouw. Ze maken veel lawaai op het vroege tijdstip: ze schreeuwen, springen met hun handen in de lucht en slingeren over de weg. Mogelijk spreken ze Spaans. De vrouw draagt een opvallende lange jurk met een zwart-wit patroon.

Klappen op straat

Wanneer het stel iets zegt over het kabaal, slaat de sfeer direct om. De vrouw uit de groep vliegt de andere vrouw in de haren en trekt haar naar de grond. Tegelijkertijd werken de mannen haar partner tegen de vlakte. Midden op straat ontstaat een heftige vechtpartij.

De man probeert zich te beschermen door zijn handen over zijn hoofd te houden, terwijl de groep mannen hem schopt en slaat. Er worden harde vuistslagen uitgedeeld. De vrouw probeert haar man af te schermen door op hem te gaan liggen, maar ook dat stopt het geweld niet.

De groep rent na de mishandeling weg (Foto: Omroep Brabant / Politie.)