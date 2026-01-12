Chroom-6 zaak krijgt juridisch staartje en belandt bij het Europees Hof

Jarenlang werkten werklozen in Tilburg verplicht bij NedTrain, waar ze oude treinen kaal schuurden en werden blootgesteld aan het kankerverwekkende chroom-6. Dit weekend heeft hun advocaat Rob Bedaux namens 28 slachtoffers een klacht ingediend bij het Europees Hof voor de Rechten van de Mens tegen de Nederlandse Staat. Volgens hem zijn hun mensenrechten geschonden.

Chroom-6 is een giftige stof die wordt gebruikt in verf en roestwerende coatings. Blootstelling kan ernstige gezondheidsproblemen veroorzaken, waaronder kanker. Volgens advocaat Rob Bedaux waren zowel NedTrain als de gemeente Tilburg op de hoogte van de risico’s, maar werden de betrokkenen hierover niet geïnformeerd en ontbraken beschermingsmiddelen en afzuiging.

In de periode tussen 2004 en 2012 liet Tilburg achthonderd werklozen verplicht werken in de werkplaats van NedTrain. Sommigen werden er ziek van of overleden.

Europees Hof

Op 12 maart 2024 oordeelde een rechtbank dat de groep ten onrechte was blootgesteld aan chroom-6, maar dat besluit werd later teruggedraaid door het gerechtshof in Den Bosch. Het hof gebruikte daarbij een RIVM-rapport waarin de gezondheidsrisico’s kleiner werden voorgesteld.

Omdat in Nederland nu geen rechtszaken meer mogelijk zijn, stapt Bedaux naar het Europees Hof. Hij vraagt het Hof te oordelen dat de Nederlandse Staat de rechten van de betrokkenen schendt.