Twee auto's en een brommobiel botsen op elkaar na inhaalactie
Vandaag om 18:59 • Aangepast vandaag om 20:23
Twee auto’s en een brommobiel zijn beschadigd geraakt bij een ongeval op de Heikantseweg in Helmond. De drie voertuigen botsten vermoedelijk op elkaar tijdens een inhaalmanoeuvre van een van de auto’s.
Tijdens die inhaalactie zou de auto in botsing zijn gekomen met een brommobiel die uit een zijweg kwam. Door de klap raakten zowel de auto als de brommobiel flink beschadigd. De andere auto kon op eigen kracht verder rijden.
De inzittenden van de voertuigen zijn na het ongeval gecontroleerd door ambulancepersoneel. Niemand raakte gewond.
