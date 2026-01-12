Dief steelt vijf auto's, vecht met eigenaren en ramt politiewagen

Een 34-jarige man is maandagochtend op rooftocht gegaan in het westen van de provincie. Hij probeerde vijf keer een auto te stelen en stapte daarbij van het ene gestolen voertuig in het andere. Daarbij kreeg hij het meerdere keren aan de stok met eigenaren van de auto’s. De man ging er onder meer vandoor met een voertuig van de ANWB en later zelfs met een politieauto.

De man duikt maandagochtend op bij een defensieterrein bij vliegbasis Gilze-Rijen. Daar betreedt hij het verboden terrein en begint hij foto's te maken van de omgeving. Beveiligers spreken hem direct aan en dragen hem op te vertrekken. Dat doet hij ook. De auto waarmee hij het terrein was opgereden laat hij achter en hij gaat te voet verder. Even verderop probeert hij een vrouw uit haar auto te trekken om het voertuig te stelen, maar dat mislukt. Kort daarna weet hij wel een ANWB-voertuig buit te maken en gaat hij er vandoor richting Dongen. Gevaarlijke achtervolging

Agenten krijgen de gestolen auto snel in het vizier en zetten de achtervolging in. De man rijdt met hoge snelheid, gebruikt fietspaden en vertoont gevaarlijk rijgedrag. Om de risico’s te beperken besluiten agenten de man te laten gaan en hem met een onopvallende politiewagen in de gaten te houden.