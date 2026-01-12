Dief steelt vijf auto's, vecht met eigenaren en ramt politiewagen
Een 34-jarige man is maandagochtend op rooftocht gegaan in het westen van de provincie. Hij probeerde vijf keer een auto te stelen en stapte daarbij van het ene gestolen voertuig in het andere. Daarbij kreeg hij het meerdere keren aan de stok met eigenaren van de auto’s. De man ging er onder meer vandoor met een voertuig van de ANWB en later zelfs met een politieauto.
De man duikt maandagochtend op bij een defensieterrein bij vliegbasis Gilze-Rijen. Daar betreedt hij het verboden terrein en begint hij foto's te maken van de omgeving. Beveiligers spreken hem direct aan en dragen hem op te vertrekken.
Dat doet hij ook. De auto waarmee hij het terrein was opgereden laat hij achter en hij gaat te voet verder. Even verderop probeert hij een vrouw uit haar auto te trekken om het voertuig te stelen, maar dat mislukt. Kort daarna weet hij wel een ANWB-voertuig buit te maken en gaat hij er vandoor richting Dongen.
Gevaarlijke achtervolging
Agenten krijgen de gestolen auto snel in het vizier en zetten de achtervolging in. De man rijdt met hoge snelheid, gebruikt fietspaden en vertoont gevaarlijk rijgedrag. Om de risico’s te beperken besluiten agenten de man te laten gaan en hem met een onopvallende politiewagen in de gaten te houden.
Later probeert de politie de man aan te houden bij een stoplicht aan de Nieuwe Kadijk in Breda-Noord waar hij blijft wachten. Maar ook dat mislukt. De verdachte ramt met het ANWB-voertuig op een politieauto en weet opnieuw te ontkomen.
Op de vuist met eigenaren
Hij vlucht verder. Bij het NAC-stadion probeert hij het ANWB-voertuig te dumpen en opnieuw een auto te stelen. Daarbij raakt hij verwikkeld in een gevecht met de eigenaar van die auto.
Agenten zien het gebeuren en grijpen in, ze willen het slachtoffer helpen. Maar de man ziet zijn kans en weet te ontsnappen door in een politieauto te stappen en weg te rijden. Hij koerst met de politiewagen op volle snelheid richting Etten Leur.
Bij Vosdonk doet de man voor de vijfde keer die ochtend een poging om een van auto te wisselen. Hij heeft het nogmaals gemunt op een auto waar op dat moment iemand in zit.
Opnieuw komt er een worsteling met de eigenaar, maar nu weten agenten de 34-jarige man aan te houden. De verdachte uit Breda zit vast voor verder onderzoek.