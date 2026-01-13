Nieuwjaarsstunt in Moerdijk zorgt voor kater in Friesland

De plaatsnaambordenruil met het Friese Haskerhorne werd afgelopen zaterdag eindelijk afgerond in Moerdijk. Met de eerdere actie van de verwisseling van de borden wilde een Friese oudejaarsvereniging de draak steken met het mogelijke verdwijnen van Moerdijk. Maar een van de borden van de Friezen is nog altijd zoek.

De actie begon als een ludieke nieuwjaarsstunt van de Friese oudejaarsvereniging Geitefok De Wiite Sik, ze wilde met de stunt aandacht vragen voor hun protest tegen industriële plannen bij Moerdijk. Maar waar de Friezen hadden gehoopt hun borden compleet terug te krijgen, blijkt één van de twee plaatsnaamborden maandag nog altijd spoorloos verdwenen. Tijdens de officiële ruil namen de Friezen slechts één van hun twee borden mee terug. Het andere bord is nog altijd niet terecht . Ook zijn niet alle verdwenen banners teruggevonden.

De frustratie blijft groot, zowel bij de initiatiefnemers van de stunt, Geitefok De Witte Sik, als bij bewoner van Moerdijk Bianca. Zij heeft zich vanaf het begin ingezet om alles in goede banen te leiden.

Nieuwe oproep

Bianca heeft nu opnieuw een oproep geplaatst op Facebook. Ze vraagt of iemand misschien weet waar het ontbrekende bord is gebleven, of wie het in bezit heeft.

"Als ze dit bord niet terugkrijgen, moeten de Friezen zelf een nieuw exemplaar laten maken en betalen", schrijft ze. "Dat zou echt een domper zijn op hun nieuwjaarsstunt." Een nieuw bord maken kost al gauw 600 euro.

