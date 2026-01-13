Huis in Oisterwijk brandt uit, bewoner aangehouden voor brandstichting

Een appartement aan de Kerkstraat in Oisterwijk is maandagavond door brand verwoest. De bewoner is aangehouden op verdenking van brandstichting. Het vuur werd ontdekt door degene die onder dat appartement woont. Die rook rond half elf een sterke brandlucht.

De benedenbuurman klopte vervolgens op de voordeur van het appartement waar het vuur woedde, maar er kwam geen reactie. Daarop belde de buurman snel de brandweer. Aan de achterkant van het gebouw, waar ook cosmeticawinkel Klaver Cosmetics gevestigd is, waren de vlammen en rook duidelijk zichtbaar. De brandweer schaalde snel op.

Omdat het onduidelijk was of de bewoner van het appartement dat in lichterlaaie stond nog binnen was, werd ook een ambulance naar de Kerkstraat gestuurd. De brandweer moest met grof geweld de voordeur van het appartement forceren om bij de brand te komen.

De woning brandde volledig uit. De bewoner werd niet aangetroffen in het appartement. Hij was nergens te bekennen, maar werd 's nachts aangehouden op verdenking van brandstichting. Het onderzoek is volgens een politiewoordvoerder in volle gang.

De benedenbuurman werd opgevangen door buren. Dat appartement en het bedrijf liepen bij de brand rookschade op.