Urenlang veel minder treinen van en naar Breda, maar storing is voorbij

Van en naar Breda hebben dinsdagmorgen drie uur lang veel minder treinen gekregen. Dat kwam door een systeemstoring. Volgens een woordvoerder van de NS had de storing te maken met wissels en is ProRail hiervoor verantwoordelijk.

Redactie Geschreven door

Een woordvoerder van ProRail bevestigde dat het ging om een sein- en wisselstoring.