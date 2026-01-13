Advertentie
Urenlang veel minder treinen van en naar Breda, maar storing is voorbij
Vandaag om 07:16 • Aangepast vandaag om 11:53
Van en naar Breda hebben dinsdagmorgen drie uur lang veel minder treinen gekregen. Dat kwam door een systeemstoring. Volgens een woordvoerder van de NS had de storing te maken met wissels en is ProRail hiervoor verantwoordelijk.
Een woordvoerder van ProRail bevestigde dat het ging om een sein- en wisselstoring.
Hoe de storing kon ontstaan, wordt onderzocht. ProRail meldde dat de problemen bij Breda in ieder geval niet komen door een ICT-storing.
De woordvoerder liet weten dat vanaf halfnegen een keer per uur een trein tussen Roosendaal en Breda heeft gereden en twee keer per uur treinen tussen Breda en Gilze-Rijen. In de andere richtingen vanaf Breda was lang deze dinsdagochtend geen treinverkeer mogelijk.
