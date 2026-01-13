Veel minder treinen van en naar Breda door systeemstoring

Van en naar Breda rijden tot zeker kwart voor elf dinsdagochtend veel minder treinen. Dat komt door een systeemstoring. Volgens een woordvoerder van de NS heeft de storing te maken met wissels en is ProRail daarvoor verantwoordelijk.

Een woordvoerder van ProRail bevestigt dat het gaat om een sein- en wisselstoring. "We weten nog niet precies wat er aan de hand is."

Hoe de storing kon ontstaan, wordt onderzocht. ProRail meldt dat de problemen bij Breda in ieder geval niet komen door een ICT-storing. De woordvoerder laat weten dat vanaf halfnegen een keer per uur een trein tussen Roosendaal en Breda gaat rijden en twee keer per uur treinen tussen Breda en Gilze-Rijen. In de andere richtingen vanaf Breda is nog geen treinverkeer mogelijk. Hoelang de storing zal duren, is nog onbekend.