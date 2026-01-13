Navigatie overslaan

Vier auto's botsen op A58 bij Wouwse Plantage

Vandaag om 07:44 • Aangepast vandaag om 09:23
De vertraging nam snel af.

Op de snelweg A58 is bij Wouwse Plantage rond half acht een ongeluk gebeurd met vier auto's. Dit meldt de ANWB. Hierdoor was de linkerrijstrook dicht in de richting van Bergen op Zoom. 

Het verkeer moest enige tijd rekening houden met een extra reistijd van drie kwartier. Rond kwart voor acht stond er een file van 7 kilometer. De weg is inmiddels vrijgegeven en de vertraging neemt snel af.

