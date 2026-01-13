Ongeluk op A58 bij Bavel, auto klem tussen twee trucks

De snelweg A58 is dinsdagmorgen tussen Breda en Tilburg twee en een half uur afgesloten geweest tussen knooppunt Sint Annabosch en Bavel. Oorzaak was een ongeluk met twee vrachtwagens en een auto, zo meldde Rijkswaterstaat. Volgens de politie kwam de auto tussen de twee trucks terecht.

Verkeer in de richting van Tilburg/Eindhoven werd omgeleid via de snelwegen A27, A59 en A2, ofwel via Oosterhout en Waalwijk. Rijkswaterstaat verwachtte eerst dat het minder lang zou duren voordat alles was opgeruimd en geborgen. Voor deze klus is een ZOAB-cleaner ingeschakeld om het wegdek te reinigen.

Het is niet bekend of er iemand bij het ongeluk gewond is geraakt.

Ook elders in de provincie was het tijdens deze dinsdagochtendspits erg druk. Vaak was een ongeluk de oorzaak, maar ook herstel van het wegdek leidde tot vertragingen.