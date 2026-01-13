Snelweg A58 bij Bavel dicht na ongeluk met twee vrachtwagens en een auto

De snelweg A58 is tussen Breda en Tilburg sinds een uur of negen deze dinsdagochtend afgesloten tussen knooppunt Sint Annabosch en Bavel. Oorzaak was een ongeluk met twee vrachtwagens en een auto, zo meldde Rijkswaterstaat. Volgens de politie kwam de auto tussen de twee trucks terecht.

Verkeer in de richting van Tilburg/Eindhoven wordt omgeleid via de snelwegen A27, A59 en A2, ofwel via Oosterhout en Waalwijk. Rijkswaterstaat verwacht dat het tot elf uur gaat duren voordat alles is opgeruimd en geborgen. Het is niet bekend of er iemand gewond is geraakt.

Ook elders in de provincie was het tijdens deze dinsdagochtendspits erg druk. Vaak was een ongeluk de oorzaak, maar ook herstel van het wegdek leidde tot vertragingen.