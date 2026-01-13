Brand uitgebroken in grote stal met koeien in Moergestel

In een grote stal in Moergestel is dinsdagmorgen brand uitgebroken, meldt de Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant. Koeien en kalveren die in een andere stal stonden, zijn op tijd in veiligheid gebracht, zegt een woordvoerder van de veiligheidsregio. Het gaat om stallen die horen bij een boerenbedrijf aan de Tilburgseweg.

Meerdere eenheden van de brandweer waren rond een uur nog ter plaatse voor de afronding van de klus. Het sein brandmeester werd al om twaalf uur gegeven. Bij de brand gingen onder meer machines verloren. De brandweer heeft de stal waarin die stonden, gecontroleerd laten uitbranden.

Er werd al snel het sein grote brand gegeven, omdat het om een groot bedrijf ging en er weinig water in de buurt was.

Er was rookontwikkeling, maar die leverde voor mensen geen overlast op, omdat de rookwolken over een natuurgebied trekken, zo meldt een woordvoerder van de veiligheidsregio.

Het vuur brak rond kwart over tien dinsdagmorgen door nog onbekende oorzaak uit.