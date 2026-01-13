Keeper Matej Kovár mag zich nu echt PSV'er noemen: huur omgezet in koop

PSV heeft doelman Matej Kovár definitief overgenomen van Bayer Leverkusen. De Eindhovense club heeft de koopoptie in de huurovereenkomst van de doelman gelicht. De Tsjechische international is de vaste keeper van PSV dit seizoen en tekent een contract tot 2030 in Eindhoven. Naar verluidt maken de Eindhovenaren minstens vijf miljoen euro over aan Bayer Leverkusen.

Aanvankelijk werd Kovár deze zomer voor één seizoen gehuurd van de Duitse club. Daarbij werd afgesproken dat PSV de 25-jarige keeper ook definitief kon overnemen voor een bedrag van rond de vijf miljoen euro, een bedrag dat via bonussen nog kan oplopen tot zeven miljoen euro.

De Tsjech is dit jaar niet weg te denken uit de basis bij PSV. Hij stond al 26 keer onder de lat en hield daarbij zes keer de nul. Voor trainer Peter Bosz en technisch directeur Earnest Stewart was dit genoeg om hem bij de club te houden.

"Matej straal rust uit, is sterk in de opbouw en presteert onder druk. Daarnaast ligt hij goed in de groep en is het iemand die elke dag het maximale uit zichzelf wil halen. Dat maakt hem voor ons van grote waarde, nu en richting de toekomst", zegt Stewart, die blij is met de permanente komst van de keeper.