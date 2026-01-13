Verwarde man loopt midden in de nacht naakt door Tilburg

Een naakte man die zich verward gedroeg, heeft midden in de nacht de boel op stelten gezet aan de Statenlaan in Tilburg. De 41-jarige Tilburger kon met moeite aangehouden worden, zo meldt de politie.

Rond half een maandagnacht kwamen er bij de politie telefoontjes binnen vanuit de Statenlaan. In de tuinen zou een naakte man lopen. Agenten kwamen hem tegen en zagen meteen dat hij een verwarde indruk maakte. Het bleek lastig om contact met hem te krijgen, omdat hij niet meewerkte.

Toen de man een huis binnenrende en dreigde naar boven te gaan, werd hij getaserd. Met moeite konden de agenten hem in bedwang krijgen én houden. Personeel van een toegesnelde ambulance moest de man vastbinden op een brancard om hem naar het ziekenhuis te kunnen vervoeren.

In het ziekenhuis wordt gekeken wat de beste hulp is voor deze verdachte. Hij wordt verdacht van huisvredebreuk.