Jonge asielzoekers neergestoken in Eindhoven: twee verdachten opgepakt

De politie heeft twee personen aangehouden die ervan worden verdacht dat ze betrokken zijn geweest bij een steekpartij in Eindhoven. Die steekpartij was op 1 september vorig jaar, op het 18-Septemberplein. Hierbij raakten drie asielzoekers van 16, 17 en 17 uit Syrië gewond. Eén van hen moest naar een ziekenhuis. Hij had een flinke steekwond in zijn zij.

Een dag later werd al een 21-jarige man uit Alphen aan den Rijn opgepakt, zo is dinsdag bekend geworden. Hij zit nog vast. Afgelopen weekend werd een tweede verdachte in de kraag gevat: een jongen van 16 uit Utrecht. Ook hij zit vast en wordt verhoord.

De politie werd die avond van de 1e september om half twaalf gealarmeerd: er zou iemand van een fatbike zijn beroofd in de omgeving van de Kanaaldijk-Zuid in Eindhoven. Toen agenten daar aankwamen, vonden ze er de jongens. Ze waren vermoedelijk gestoken.

Dat moet mogelijk enkele minuten eerder zijn gebeurd op het 18-Septemberplein (en niet op de Tongelresestraat in Eindhoven, wat eerder werd gemeld).

Mogelijk was het ook een van de jongens die bestolen is van een fatbike. Er zouden zelfs twee van zulke fietsen afhandig zijn gemaakt.