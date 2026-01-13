Navigatie overslaan

Auto raakt van de weg in Oisterwijk en botst tegen boom

Vandaag om 14:52 • Aangepast vandaag om 15:12

Een auto is dinsdagmiddag op de Laarakkerweg in Oisterwijk tegen een boom gebotst. De bestuurder verloor door onbekende oorzaak de macht over het stuur.

De politie en een ambulance zijn met spoed naar de plek gereden waar het ongeluk gebeurde. De bestuurder is behandeld door ambulancepersoneel. De auto liep flinke schade op.

Het is nog onduidelijk hoe het ongeluk kon gebeuren. Er was geen ander verkeer bij betrokken. De politie doet verder onderzoek.

