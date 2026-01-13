Brabant wil Chinese zusterregio aanspreken op kattenmartelnetwerken

De provincie wil in gesprek met haar zusterprovincie Jiangsu in China over zogeheten 'kattenmartelnetwerken' die in China actief zijn. Dat doet de provincie op aandringen van politieke partij Lokaal Brabant en kattenactiegroep Feline Guardians Nederland. De martelnetwerken verspreiden heftige filmpjes en foto's op sociale media waarin levende katten zwaar worden mishandeld.

Uit onderzoek van CNN bleek vorig jaar dat het aantal kattenmartelfilmpjes vergeleken met het voorgaande jaar fors was toegenomen. De filmpjes zouden in populariteit toenemen en verspreid worden op onder meer Telegram, YouTube en X.

"Hierbij kan worden gedacht aan het plaatsen van katten in een magnetron, het vermalen van katten in een blender, het amputeren van ledematen en het vergiftigen of levend koken van de dieren", schrijven de Feline Guardians aan de provincie.

Als 'normaal' gezien

Volgens de actiegroep zijn veel kattenmartelaars actief in China, omdat er in dat land geen wetten tegen dierenleed zijn. Bovendien worden in de filmpjes niet alleen katten, maar ook honden, hamsters en andere dieren mishandeld. Ze hopen dat de provincie Noord-Brabant haar contacten in Jiangsu aanwendt om te pleiten voor wetgeving die dieren in China beschermt.

"De toenemende verspreiding van deze martelvideo’s draagt actief bij aan het ondermijnen van onze universele morele waarden", staat er in de brief aan de provincie. "De gevolgen, ook voor de Nederlandse samenleving, zijn niet te overzien wanneer een nieuwe generatie opgroeit in een wereld waarin marteling, nu wellicht nog van dieren, door velen als ‘normaal’ kan worden gezien."

Overleggen met ministerie

Naast de actiegroep, drong ook Lokaal Brabant er in schriftelijke vragen bij het college op aan om de kattenmartelingen te bespreken. De provincie geeft in de beantwoording op die vragen aan bereid te zijn om over het onderwerp met Jiangsu in gesprek te gaan. Daarbij houdt ze wel een slag om de arm: "Wij zullen in overleg met het Ministerie van Buitenlandse Zaken en de Rijksdienst Voor Ondernemend Nederland (RVO) tot een juiste vorm, inhoud en timing te komen."