Therapeut had seks en etentjes met cliënt en krijgt beroepsverbod

Een psychotherapeut die een eigen praktijk in Eindhoven had, heeft meermaals seks gehad met een cliënt. Ook werd er samen gedineerd en alcohol gedronken. De vrouw krijgt daarom een algeheel beroepsverbod en mag niet meer werken in de zorg, zo luidt de conclusie van het Regionaal Tuchtcollege voor de Gezondheidszorg in Den Bosch. Volgens het college was de vrouw de professionele afstand 'volledig uit het oog verloren'.

Details over waar de vrouw precies vandaan komt of waar zij werkzaam was, houdt het Tuchtcollege achter. Ze werkte in ieder geval sinds 2011 als psychotherapeut in haar eenmanspraktijk in Eindhoven. In 2023 meldde de cliënt zich bij de vrouw omdat hij kampte met psychische problemen vanwege seksueel misbruik en ziekenhuisopnames in zijn jeugd.

Suïcidaal

Vanaf november 2023 was er volgens het college sprake van 'een dreigende crisis met suïcidaliteit' bij de man. In samenspraak met een psychiater werd een crisisinterventie ingezet. De therapeut en de man hadden buiten de sessies om dagelijks meermaals contact via WhatsApp, e-mail en telefoon. Het WhatsApp-contact tussen de twee nam toe tot ongeveer vijftig berichten per dag.

"Die berichten waren therapiegericht, maar gingen ook over kunst, muziek en over relatieproblematiek van de cliënt", schrijft het college. "Ook wisselde de vrouw berichten uit met de cliënt over haar eigen relatieproblematiek." Na de therapiesessies in de avond bood de vrouw haar cliënt een aantal keer een biertje aan. Er werd ook af en toe samen gedineerd en alcohol gedronken.

Seksueel contact

Van half november tot eind december wisselden de cliënt en verweerster ook seksueel getinte berichten uit. Daarna begon het seksueel contact tussen de twee, al is niet helemaal duidelijk wanneer en hoe lang. Vanaf die periode had de therapeut ook contact met de echtgenote van de man. Zij deelden lief en leed. De therapeut liet haar zelfs weten dat 'zij haar surrogaatzus zou willen zijn'.

Ook blijkt dat de therapeut de man 1000 euro heeft geschonken. Het college acht al die zaken onaanvaardbaar en legt de vrouw daarom een beroepsverbod op. Ze mag niet meer werken in de zorg én mag zich ook niet meer inschrijven als therapeut. Overigens had de vrouw in januari van vorig jaar al besloten om op 31 december te stoppen met haar praktijk. Ze heeft in 2025 dan ook geen nieuwe cliënten meer aangenomen.



De therapeut erkent tegenover het college dat er sprake was van 'intiemer fysiek contact', een gezamenlijk diner met de echtgenoten, een financieel gift en het verschillende malen aanbieden van alcoholische drank. De vrouw heeft daarom inmiddels zelf een jaar aan 'intensieve psychotherapie' achter de rug, schrijft het college.