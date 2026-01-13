Forse botsing: auto schiet door middenberm en ramt vier andere wagens

Aan de Burgemeester Letschertweg in Tilburg is een ongeluk gebeurd met vijf auto's. Een politiewoordvoerder spreekt van een 'forse aanrijding'. Er zijn drie mensen lichtgewond naar het ziekenhuis gebracht.

De politiewoordvoerder licht toe dat een van de auto's via de middenberm op de tegenovergestelde rijbaan terecht is gekomen. Daar botste die op vier andere auto's. In totaal hebben vijf voertuigen schade. "We gaan de veroorzaker van het ongeluk controleren op het gebruik van alcohol en drugs", aldus de woordvoerder.

Op de plek van het ongeluk zijn meerdere ambulances ter plaatse. De weg is afgesloten.