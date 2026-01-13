Oplossing voor carnavalsdrukte: Den Bosch en Nijmegen wisselen boa's uit
De gemeenten Den Bosch en Nijmegen gaan boa's uitwisselen bij grote evenementen. Nijmeegse handhavers gaan naar Den Bosch voor carnaval en de boa's van Den Bosch bewegen de tegenoverstelde richting op tijdens de Vierdaagse, melden beide gemeenten.
Tijdens de Vierdaagse bezoeken honderdduizenden mensen de stad Nijmegen. In 2025 werd een proef met een zogenoemde crowdcontrolroom opgezet om de mensenmassa's te monitoren.
Tijdens carnaval is het centrum van Den Bosch ook vaak overvol. De mensenmassa's leggen een flinke druk op de capaciteit. De samenwerking maakt het volgens de gemeenten mogelijk capaciteit en kennis beter te benutten.
Duidelijke afspraken over inzet, diensttijden en bevoegdheden moeten zorgen voor een gestructureerde samenwerking.
Naburige basisteams van de politie ondersteunen elkaar al vaker tijdens grote evenementen.