Chef Soldaat pakt uit met 'gruwelijke' clip: 'Uit de klauwen gelopen'

Chef Soldaat lanceerde vrijdag zijn nieuwste carnavalskraker 'Drankorgel'. De carnavalsartiest, in het dagelijks leven Joris Wijnen uit Hoeven, baseerde het liedje op het bekende deuntje van Phantom of the Opera. Hij pakte groots uit met de bijbehorende videoclip, waarvoor hij opvallend veel bekende gezichten uit het carnavalswereldje wist te strikken.

Chef Soldaat kwam eerder met carnavalsnummers als 'De Hele Te Te Tent' en 'Bunkeren'. Het idee voor het liedje en de clip van dit jaar ontstond al vóór carnaval vorig jaar. "Ik kwam een beeld tegen van een griezel die achter een orgel Phantom of the Opera zat te spelen. Dat vond ik zó vet, daar wilde ik meteen iets mee doen", vertelt Joris. "Zo kwam ik al snel uit bij een drankorgel. Daarna was het even goed nadenken over hoe je Phantom of the Opera kunt ombuigen naar een carnavalsvariant."

Van daaruit begon hij te brainstormen over hoe het ideale carnavalsspookhuis eruit zou zien. "Ik kreeg het idee om alle bekende gezichten in het carnaval als griezels terug te laten komen." En zo werd Lamme Frans een geest in een spiegel, veranderde het duo Mosterd na de Maaltijd in mummies en kreeg Ferry van der Zaande de rol van vervloekte pop. "Lamme Frans is toch wel hét gezicht van carnaval. Hij was de eerste die ik vroeg en hij was meteen enthousiast. Daarna volgden de anderen."

Met een green screen onder de arm ging Chef Soldaat zelf bij vrijwel alle artiesten thuis langs om opnames te maken. De beelden verwerkte hij later in de clip, waar onder meer ook Huub Hangop, De Alpenzusjes, Vieze Jack en Omroep Brabants eigen Tappie Thijs in te zien zijn.