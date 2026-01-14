Chef Soldaat pakt uit met 'gruwelijke' clip: 'Uit de klauwen gelopen'
Chef Soldaat lanceerde vrijdag zijn nieuwste carnavalskraker 'Drankorgel'. De carnavalsartiest, in het dagelijks leven Joris Wijnen uit Hoeven, baseerde het liedje op het bekende deuntje van Phantom of the Opera. Hij pakte groots uit met de bijbehorende videoclip, waarvoor hij opvallend veel bekende gezichten uit het carnavalswereldje wist te strikken.
Chef Soldaat kwam eerder met carnavalsnummers als 'De Hele Te Te Tent' en 'Bunkeren'. Het idee voor het liedje en de clip van dit jaar ontstond al vóór carnaval vorig jaar. "Ik kwam een beeld tegen van een griezel die achter een orgel Phantom of the Opera zat te spelen. Dat vond ik zó vet, daar wilde ik meteen iets mee doen", vertelt Joris. "Zo kwam ik al snel uit bij een drankorgel. Daarna was het even goed nadenken over hoe je Phantom of the Opera kunt ombuigen naar een carnavalsvariant."
Van daaruit begon hij te brainstormen over hoe het ideale carnavalsspookhuis eruit zou zien. "Ik kreeg het idee om alle bekende gezichten in het carnaval als griezels terug te laten komen." En zo werd Lamme Frans een geest in een spiegel, veranderde het duo Mosterd na de Maaltijd in mummies en kreeg Ferry van der Zaande de rol van vervloekte pop. "Lamme Frans is toch wel hét gezicht van carnaval. Hij was de eerste die ik vroeg en hij was meteen enthousiast. Daarna volgden de anderen."
Met een green screen onder de arm ging Chef Soldaat zelf bij vrijwel alle artiesten thuis langs om opnames te maken. De beelden verwerkte hij later in de clip, waar onder meer ook Huub Hangop, De Alpenzusjes, Vieze Jack en Omroep Brabants eigen Tappie Thijs in te zien zijn.
De clip
In de videoclip staat een spookkasteel centraal, waar Chef Soldaat en een groep vrienden tijdens carnaval denken te moeten optreden. Een groot orgel speelt daarin een belangrijke rol. “Dat orgel heb ik zelf gebouwd, samen met hulp van CV De Flierefluiters uit Hoeven. Met een bepaald systeem zorgden we ervoor dat de toetsen van het orgel konden bewegen. Ik heb daar véél te veel uren doorgebracht", lacht hij.
Opnames
De opnames waren al in september, op twee locaties. "De Bovendonk in Hoeven is een prachtig klooster waar je weinig aan hoeft te doen qua aankleding. Daarnaast hebben we een grote garagebox wandje voor wandje omgebouwd tot spookhuis."
Het kostte allemaal iets meer tijd dan hij had verwacht, geeft Joris toe. "Het is heel erg uit de klauwen gelopen. Familie en vrienden hebben me de afgelopen maanden veel moeten missen. Ik dacht: dat doen we wel even. Maar uiteindelijk ben je er veel langer mee bezig. Ik heb er wel heel veel plezier aan beleefd."
Bij de productie kreeg hij hulp van veel mensen om zich heen. “Mijn vader en moeder, oom en tante", somt hij op. "En een heleboel vrienden die soldaat speelden. Alleen de cameraman was ingehuurd. Dat zou ik het liefste ook nog zelf doen, maar dat ging niet", lacht hij.
Alsof het schrijven van het liedje, het bouwen van het decor, het regisseren en meespelen nog niet genoeg was, monteerde Joris ook de volledige clip zelf. "Je ziet tijdens het monteren steeds kleine stapjes, maar het eindresultaat is lastig in te schatten. Pas toen de clip online kwam en de super enthousiaste reacties binnenstroomden, besefte ik echt wat we hebben neergezet."
Je bent nu waarschijnlijk wel héél nieuwsgierig naar de videoclip. Bekijk 'm hieronder!