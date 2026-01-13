Timmerman Patrick staat met lege handen nadat zijn werkbus is leeggeroofd

Timmerman Patrick Hellemons zit met zijn handen in het haar. In de nacht van maandag op dinsdag is zijn werkbus leeggeroofd bij zijn woning aan de Leharstraat in Heesch. "Boor-, schroef- en zaagmachines… alles is weg."

Patrick werd rond kwart over vier uur gewekt door het geblaf van een van zijn honden. "Je hoort meteen dat er iets niet klopt, dus ik ben naar beneden gerend", vertelt hij. In de woonkamer deed hij het rolluik omhoog en keek naar buiten. "Ik zag dat mijn bus openstond en mijn gereedschap op de grond lag. Ik heb direct mijn sleutels gepakt en ben naar buiten gerend."

Niet optijd Als hij buiten staat, rijden de daders weg. "Ik vermoed dat het een witte Alfa Romeo was. Ik was net te laat." Patrick belt direct 112. "De politie was er snel. Ze hebben nog een auto staande gehouden, maar dat bleek helaas de verkeerde." Volgens Patrick ging het om een sportauto. "Zo’n auto maakt een zwaar, herkenbaar geluid. Hopelijk is dat een bruikbare aanwijzing." Patrick besloot zijn verhaal te delen op Facebook en kreeg veel reacties van buurtbewoners. "Ik kreeg zelfs een bericht van iemand een paar straten verderop. Ook zijn werkbus is leeggeroofd, vermoedelijk door dezelfde sportauto." Hij hoopt dat de politie iets kan betekenen.

Schade

"Mijn boor, schroefmachines, zaagmachines… alles is weg", zegt hij. Ook het slot van de bus is geforceerd. "Dat moet eveneens gerepareerd worden. Ik schat de schade op tien- tot vijftienduizend euro." Dat bedrag raakt hem hard. "Ik ben timmerman en werk als zzp’er, dus alle kosten zijn voor mezelf."

De komende dagen kijkt Patrick hoe hij zijn werk weer kan oppakken. "Dit kost me vandaag een werkdag. Nieuw gereedschap is al besteld, daar wacht ik nu op. Daarna hoop ik mijn afspraken langzaam weer op te pakken."