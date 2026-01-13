Advertentie
Flinke file op A2 bij Den Bosch na ongeluk met meerdere auto's
Vandaag om 17:43 • Aangepast vandaag om 21:21
Meerdere voertuigen waren betrokken bij een ongeluk op de A2 voor de Maasbrug bij Den Bosch. Verkeer vanuit Utrecht moest dinsdagavond rekening houden met file. Volgens Rijkswaterstaat was de vertraging opgelopen naar ruim zeventig minuten. Inmiddels is de file opgelost.
Het ongeluk gebeurde op de linkerrijstrook, die was afgesloten voor verkeer. Een berger was naar de plek gekomen.
