Ongeluk op A2 bij Den Bosch zorgt voor file, rijstrook afgesloten
Vandaag om 17:43 • Aangepast vandaag om 18:08
Meerdere voertuigen zijn betrokken bij een ongeluk op de A2 voor de Maasbrug bij Den Bosch. Verkeer vanuit Utrecht moet dinsdagavond rekening houden met 45 minuten vertraging, meldt Rijkswaterstaat.
Tussen Beesd en knooppunt Empel staat 17 kilometer file. Het ongeluk gebeurde op de linkerrijstrook, die is afgesloten voor verkeer. Een berger is onderweg.
