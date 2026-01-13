NVWA sluit Plus in Roosendaal per direct om muizenoverlast

Op last van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) is de supermarkt Plus Gommers in Roosendaal gesloten vanwege overlast van muizen. Voor de deur van de winkel aan het Dijkcentrum staat een handgeschreven bericht over de situatie. "We doen er alles aan om zo snel mogelijk weer open te gaan", schrijft de winkeleigenaar.

De NVWA deed maandag een inspectie bij de winkel en concludeerde dat de winkel per direct dicht moest en pas weer open mag als de overlast van het ongedierte opgelost is. De winkel is eerder ook al eens op eigen initiatief gesloten voor schoonmaakwerkzaamheden die te maken hadden met de muizenoverlast. Aan de achterzijde van de winkel staan twee grote vuilcontainers. In het magazijn is het personeel druk bezig met het weggooien van een deel van de voorraad: "De NVWA heeft aangegeven dat we helaas een substantieel deel van het assortiment niet meer mogen verkopen en daar geven we uiteraard gehoor aan", laat een woordvoerster van PLUS weten.

Wat houdt een spoedsluiting in? Als inspecteurs van de NVWA ernstige risico’s voor de volksgezondheid constateren, kunnen zij een bedrijf met spoed tijdelijk sluiten. Een spoedsluiting is één van de zwaarste maatregelen die de NVWA kan opleggen. Ernstige overlast door plaagdieren is een reden om dat te doen. Muizen en andere plaagdieren dragen allerlei bacteriën en ziektes met zich mee, die ze kunnen verspreiden via hun uitwerpselen. Een bedrijf mag pas weer open wanneer al het besmette voedsel is verwijderd, het pand grondig is gereinigd en er effectieve maatregelen zijn genomen om plaagdieren te bestrijden en buiten te houden. De NVWA voert vervolgens een herinspectie uit. De NVWA sloot in 2025 75 winkels en horecagelegenheden, terwijl in 2024 57 bedrijven tijdelijk hun deuren moesten sluiten vanwege overlast van plaagdieren.

Buurtbewoner Flip geeft aan dat de overlast hem eerder al was opgevallen: "Gisteren zag ik ze zoeken in de rekken, ik had al eens eerder aangegeven dat er muizen rondliepen." Vies vindt hij het niet: "Het wordt koud buiten, dan gaan die beestjes binnen zitten. Dat kan overal gebeuren, hè." Ook buurtbewoner Rien geeft aan dat de muizen in de winkel hem al vaker waren opgevallen: "Maar ja, ze kunnen hier natuurlijk niet zomaar overal muizenvallen neerzetten. Ze zouden een paar poezen binnen moeten laten!", zegt hij lachend. Een andere voorbijganger denkt vooral aan al het eten dat weggegooid wordt: "Dat is toch zonde, dat hadden ze beter aan de voedselbank kunnen geven. Ik denk dat er een heleboel weggegooid moet worden terwijl het eigenlijk niet had gehoeven." Steunbetuigingen

De winkeleigenaar heeft veel steunbetuigingen ontvangen uit de buurt: "Van klanten, mede-winkeliers en collega ondernemers. Dat doet hem goed", laat een woordvoerster van PLUS weten. Wanneer de winkel weer open gaat, is nog onduidelijk. Als de winkel is schoongemaakt en de voorraad is uitgezocht volgens de richtlijnen van de NVWA, moet eerst een herinspectie plaatsvinden. Pas als alles in orde is, mag de winkel weer open. "Wij stellen hoge eisen aan onze hygiëne. We doen er alles aan om zo snel mogelijk weer open te gaan en u de kwaliteit te geven die u van ons gewend bent", staat er op het bord voor de ingang van de winkel.