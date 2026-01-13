Zó plunderden dieven de werkbus van timmerman Patrick

Dit zijn de beelden van de dieven die in de nacht van maandag op dinsdag de werkbus van Patrick Hellemons leegroofden. Dat gebeurde rond 04.15 uur. Al zijn gereedschap is meegenomen, van boor tot zaagmachine.

Op de beelden is te zien hoe de dieven stoppen in een witte auto. Ze stappen uit en lopen direct naar de werkbus. Beide dieven dragen een bivakmuts. Het duurt niet lang voordat ze het slot openbreken.

Patrick wordt wakker van zijn honden, die op dat moment beginnen te blaffen, en rent naar beneden om te zien wat er aan de hand is.

Het hele verhaal van Patrick lees je hieronder.