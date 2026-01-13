Drukte bij dakdekkers en hondenverbod in Breda's bos: dit gebeurde vandaag

Er ligt een enorme verbouwing van station Den Bosch in het verschiet en dakdekkers ervaren topdrukte door de sneeuwval van afgelopen tijd. Dit zijn de verhalen die je dinsdag gelezen moet hebben.

Het Ulvenhoutse Bos bij Breda wordt vanaf komende zomer verboden terrein voor honden. De maatregel is genomen omdat hondenuitwerpselen, samen met stikstof van verkeer en veeteelt, de kwetsbare flora bedreigen. Ondanks protest van 1560 hondenbezitters houdt de gemeente voet bij stuk. Hier lees je het hele verhaal.

De verbouwing van station Den Bosch kan definitief doorgaan nu de nodige 393 miljoen euro is veiliggesteld. Het ambitieuze project start in 2030 en omvat een extra perron, bredere loopbrug en herinrichting van de stationsomgeving. Het station moet voorbereid worden op een groei naar 90.000 reizigers per dag in 2040. Lees hier meer over de plannen.

Een ludieke nieuwjaarsstunt in Moerdijk heeft een zure nasmaak gekregen. Na een plaatsnaambordenwisseling met het Friese Haskerhorne blijkt één van de Friese borden nog altijd vermist. Een nieuw bord laten maken kost 600 euro. Hier lees je het hele verhaal.

Dakdekkers in Brabant hebben hun handen vol aan schade door de recente sneeuwval. Het wordt steeds duidelijker wat voor schade er is aangericht, bijvoorbeeld lekkages. Check het verhaal hier.

