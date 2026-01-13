Navigatie overslaan
Auto rijdt raam in van winkel, bestuurder met spoed naar het ziekenhuis

Vandaag om 19:14 • Aangepast vandaag om 20:42

Een auto is dinsdagavond tegen de gevel van een kledingwinkel aan het Sint Annaplein in Baarle-Nassau gebotst. De bestuurder werd na de crash volgens omstanders gereanimeerd en is met spoed naar het ziekenhuis gebracht.

Redactie
Geschreven door
Redactie

De winkel is flink beschadigd. Het raam van de winkel is verwoest. De auto stond met de voorwielen in de winkel na de botsing. Meerdere ambulances, de brandweer, de politie en een traumahelikopter kwamen op de crash af. 

Hoe het ongeluk kon gebeuren, is niet duidelijk. De politie doet onderzoek.

Hoe het ongeluk kon gebeuren, is niet duidelijk (foto: Jeroen Stuve / Persbureau Heitink).
De auto stond met de voorwielen in de winkel (foto: Jeroen Stuve / Persbureau Heitink).
De bestuurder is met spoed naar het ziekenhuis gebracht (foto: Jeroen Stuve / Persbureau Heitink).
Het raam is verwoest door de botsing (foto: Jeroen Stuve / Persbureau Heitink).
