Auto rijdt raam in van winkel, bestuurder met spoed naar het ziekenhuis

Een auto is dinsdagavond tegen de gevel van een kledingwinkel aan het Sint Annaplein in Baarle-Nassau gebotst. De bestuurder werd na de crash volgens omstanders gereanimeerd en is met spoed naar het ziekenhuis gebracht.

De winkel is flink beschadigd. Het raam van de winkel is verwoest. De auto stond met de voorwielen in de winkel na de botsing. Meerdere ambulances, de brandweer, de politie en een traumahelikopter kwamen op de crash af.

Hoe het ongeluk kon gebeuren, is niet duidelijk. De politie doet onderzoek.