Frank Lammers kraakt 2016-challenge: 'Kom van die k*ttelefoon af!'

Heb je ook al foto's van jezelf opgezocht uit 2016 en die op je sociale media geplaatst? Het is één van de trends dit moment maar die gaat voorbij aan Frank Lammers. "Verdoe je tijd er niet aan. Herinneringen zitten in je hoofd en niet in je telefoon!"

Het is meteen ouderwets gezellig in de podcast van Frank samen met Nina van den Broek. Het tweetal start vandaag met seizoen 2 van 'Ni Na Lammers luisteren'. Daarin nemen ze elke week op z'n Brabants even de week door. Veel slappe klets, gezelligheid maar ook recht voor zijn raap.

Frank is snoeihard over die mobiele telefoon maar hij geeft direct toe: "Ik doe het zelf ook veel te veel." Nina heeft als goed voornemen dat ze minder op haar telefoon wil zitten. Frank vind dat heel goed: "Ga ik ook doen! Kutding!"

In deze eerste aflevering komen nog veel meer onderwerpen langs. Frank en Nina hebben een (veel te) lange winterstop gehad. Daarom is de eerste aflevering extra lang. Van Japans wandelen tot Trump. En wie wordt er 'De Brabander van de week'? Luister hieronder naar de nieuwe aflevering.