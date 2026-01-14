'Banden Bart' luistert naar rubber: onmisbaar in de Dakar Rally

Tok, tok. Bart Rombouts uit Boxtel slaat met een hamer op de enorme autoband van een rallytruck en buigt zijn hoofd iets schuin om aandachtig te luisteren. "Het is moeilijk te horen", zegt hij. "Maar dit klinkt goed. Geen doffe klank, dus deze band kan nog mee." Ja, 'Banden Bart' is een belangrijke schakel in de Dakar Rally bij Team De Rooy uit Son.

Het luisteren naar banden is dagelijkse kost voor Bart tijdens Dakar, want hij is de man die waakt over de banden van de trucks van Team De Rooy. In een rally waarin alles kapot kan gaan, zijn banden letterlijk van levensbelang. "Banden zijn alles hier", zegt hij. "Als die falen, sta je stil. En stilstaan in de Dakar is funest." Elke dag controleert hij tientallen banden. Dat begint met kijken: scheuren, sneden, gaten, hij komt van alles tegen. "Sommige banden hoef je niet eens te testen, die zijn gewoon overduidelijk kapot", vertelt hij. Na het kijken volgt zijn meest opvallende methode: het kloppen met de hamer. "Door het geluid hoor ik of een band te heet is geweest. Als noppen verbrand zijn of loslaten, klinkt dat anders. Dat zie je niet altijd, maar je hoort het wel."

"Tijdens de rally sneuvelt een band of dertig."

Voor buitenstaanders lijkt het simpel, maar het vergt jarenlange ervaring. "Het verschil is bijna niet te horen, hoor", lacht Bart. "Maar als je dit elke dag doet, ga je het herkennen." Een verkeerde inschatting kan grote gevolgen hebben. Daarom wordt er vaak geen risico genomen: "Soms is een band in principe nog goed, maar dan leggen we er toch preventief een nieuwe op. Zeker in deze rally wil je geen twijfel." Banden die zijn afgeschreven belanden op het ‘bandenkerkhof’ achter de vrachtwagens. "Die gebruiken we niet meer. Ze worden later opgehaald en gerecycled", legt Bart uit. "Tijdens de rally sneuvelen er gemiddeld twee tot drie banden per dag. Dus over veertien dagen kom je zo op een band of dertig, vijfendertig. Dat tikt aan. Maar in totaal hebben we geloof ik wel honderddertig banden bij."

Het werk is niet alleen technisch, maar ook fysiek zwaar. Een truckband weegt ongeveer 125 kilo. "Ja, daar krijg je vanzelf spieren van", zegt 'Banden Bart' nuchter. Zelf komt hij niet uit de bandenwereld. "Ik heb eigenlijk een heel ander vak, maar de rallysport is mijn hobby. Ik vind dit gewoon prachtig werk." Zijn grootste voldoening zit niet in de aandacht of complimenten die hij krijgt, maar hij is wel trots op zijn bijdrage. "Als het team ’s avonds terugkomt en de banden zijn heel, dan is dat een goed teken. Dan heb ik mijn werk goed gedaan. Ik zorg dat het materiaal klopt, maar de coureurs winnen of verliezen natuurlijk de Dakar Rally.” Bart tikt nog één keer met zijn hamer op de band die hij controleert en hij knikt tevreden: "Deze kan nog door."