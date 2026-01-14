Navigatie overslaan

Fietser gewond bij botsing met auto op rotonde in Breda

Vandaag om 10:21 • Aangepast vandaag om 11:04
Foto: Tom van der Put/Persbureau Heitink.
Een fietser is dinsdagochtend op een rotonde in Breda gebotst met een auto. De man op de fiets raakte gewond en is met de ambulance naar het ziekenhuis gebracht. Het ongeluk gebeurde op de Maasdijk.

De ernst van de verwondingen van de man is nog onduidelijk. De fiets van het slachtoffer werd door een buurtbewoner aan de kant gezet. 

De bestuurder van de auto kwam met de schrik vrij en kon zijn weg vervolgen. De schade aan zijn auto was klein. De politie onderzoekt de precieze oorzaak van de botsing.

