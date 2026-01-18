Karakteristiek pand in Heusden te koop: met uitzicht op historische gevels

Al jaren is het karakteristieke pand aan de Engstraat 7 in Heusden, op een paar stappen van de Vismarkt, in gebruik als winkel met bovenwoning. Nu staat het te koop. De huidige eigenaren stoppen met de kledingwinkel. “Heusden is veranderd, het is meer een kunst- en cultuurdorp geworden”, zegt makelaar François van Bemmel van Staete Vlijmen.

Lisa Hoogmoet Geschreven door

Het pand dat rond 1800 werd gebouwd, is sinds de jaren tachtig van de vorige eeuw in gebruik als kledingwinkel. “Dat was een bijzondere tijd”, vertelt François. “Heusden was een van de weinige plaatsen waar winkels op zondag open mochten. Dat liep toen enorm goed. De zaak bleef al die jaren in dezelfde familie. Dat begon met de ouders en later nam hun zoon het over.”

In het pand heeft jarenlang een kledingwinkel gezeten (foto: Staete Vlijmen).

'Van winkeldorp naar vestingstad'

Volgens de makelaar past de verkoop bij de ontwikkeling van Heusden. “Waar het vroeger echt een winkeldorp was, is het nu vooral een vestingstad met veel kunst, cultuur en toerisme. De eigenaren hebben meerdere winkels en concentreren zich daarop.”

Wat het pand volgens hem zo bijzonder maakt, is vooral de sfeer. “Je ziet het misschien niet in elk detail terug, maar buiten heb je uitzicht op historische gevels. Die beleving is er altijd.”

Foto: Staete Vlijmen.

'Blanco canvas'

Met een woonoppervlakte van 109 vierkante meter en een perceel van 79 vierkante meter biedt het pand veel mogelijkheden. Tegelijkertijd is er werk aan de winkel. “Het is een blanco canvas. Je kunt het helemaal naar eigen smaak indelen, maar je moet wel de handen uit de mouwen willen steken.”

Foto: Staete Vlijmen.

De huidige bestemming is winkel met woning. “Volledig gebruik als woning is niet toegestaan”, legt Van Bemmel uit. “De ideale koper is iemand die wonen en werken wil combineren, bijvoorbeeld met een galerie, winkel of praktijk aan huis.” Het pand staat te koop voor 369.000 euro.

Foto: Staete Vlijmen.

Rust en reuring

De ligging noemt de makelaar ideaal. “Binnen enkele stappen sta je op de Vismarkt, waar de terrassen zijn”, legt hij uit. “En toch heb je thuis rust.” Heusden is volgens hem een veilige plek om te wonen. “Er zijn slechts twee in- en uitgangen. Het voelt bijna als een afgesloten gemeenschap. Het is een klein dorpje, maar wel met ’s-Hertogenbosch, de Loonse en Drunense Duinen en de A59 allemaal om de hoek.”

Bijzonder Brabants Koophuis In Bijzonder Brabants Koophuis delen we elke zondag een bijzonder huis dat in onze provincie te koop staat. Dat hoeft niet alleen het grootste, kleinste, oudste of duurste koophuis te zijn, maar het kan ook gaan om een woning met een bijzonder verhaal of een aparte inrichting. Staat jouw bijzondere huis te koop of heb je tips voor ons? Mail naar [email protected]. Bekijk hier alle artikelen in de serie Bijzonder Brabants Koophuis.