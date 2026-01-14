Advertentie
Hooibalen zorgen voor file op de A2, rijstrook dicht bij Eindhoven
Vandaag om 10:40 • Aangepast vandaag om 10:58
Hooibalen die van een vrachtwagen zijn gevallen zorgen dinsdagochtend voor een file op de A2 bij Eindhoven, in de richting Maastricht. De rechterrijstrook is dicht. De file richting Limburg bedraagt rond kwart voor elf zes kilometer.
De hooibalen liggen net voor knooppunt De Hogt. Weggebruikers kunnen wel gebruikmaken van de rechterparallelrijbaan. Maar rond kwart voor elf moet je volgens Rijkswaterstaat rekening houden met een extra reistijd van een half uur.
