Problemen op A2 door hooibalen op de weg
Vandaag om 10:40 • Aangepast vandaag om 13:37
Hooibalen die van een vrachtwagen zijn gevallen zorgen woensdagochtend voor een file op de A2 bij Eindhoven, in de richting Maastricht. De rechterrijstrook was dicht. De file richting Limburg bedraagt rond kwart voor elf zes kilometer.
De hooibalen liggen net voor knooppunt De Hogt. Weggebruikers kunnen wel gebruikmaken van de rechterparallelrijbaan. Maar rond kwart voor elf moet je volgens Rijkswaterstaat rekening houden met een extra reistijd van een half uur.
