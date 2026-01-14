Navigatie overslaan

Licht uit in Helmond: honderden adressen tijdelijk zonder stroom

Vandaag om 11:20 • Aangepast vandaag om 12:47
Het gebied van de stroomstoring (foto: Enexis).
Het gebied van de stroomstoring (foto: Enexis).

In Helmond hadden 'minder dan duizend adressen' woensdagochtend last van een stroomstoring. De problemen begonnen rond tien uur. Rond kwart voor een 's middags zijn de problemen volledig verholpen, meldt de gemeente Helmond.

Profielfoto van Redactie
Geschreven door
Redactie

De oorzaak van de stroomstoring laat netleverancier Enexis nog in het midden. Enexis verwachtte eerder nog dat de storing rond twaalf uur 's middags zou zijn verholpen.  

App ons!

Heb je een foutje gezien of heb je een opmerking over dit artikel? Neem dan contact met ons op.