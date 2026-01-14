Advertentie
Licht uit in Helmond: honderden adressen tijdelijk zonder stroom
Vandaag om 11:20 • Aangepast vandaag om 12:47
In Helmond hadden 'minder dan duizend adressen' woensdagochtend last van een stroomstoring. De problemen begonnen rond tien uur. Rond kwart voor een 's middags zijn de problemen volledig verholpen, meldt de gemeente Helmond.
De oorzaak van de stroomstoring laat netleverancier Enexis nog in het midden. Enexis verwachtte eerder nog dat de storing rond twaalf uur 's middags zou zijn verholpen.
Advertentie
Advertentie