Vuurwapen en vol magazijn gevonden in auto, bestuurder opgepakt

In een auto op de Nieuwlandsedijk in Standdaarbuiten is dinsdagavond een vuurwapen en een geladen magazijn gevonden. De 36-jarige bestuurder uit Breda werd direct opgepakt. Dat gebeurde tijdens een politiecontrole.

De politie controleerde de auto rond kwart over acht. De agenten roken een geur rond de wagen die vaak bij drugs voorkomt. Daarom keken ze verder in de auto.

Maar in plaats van drugs werden een vuurwapen en een gevuld magazijn gevonden. De bestuurder werd meteen aangehouden en naar het politiebureau gebracht. Het wapen is in beslag genomen.